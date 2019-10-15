Жуковский, Московская область, , 13:18 — REGNUM В год 100-летия Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) специалисты вспоминают, как разрабатывались самые известные советские аппараты и вооружения, в частности о создании тяжелого вертолета Як-24.

Вертолет Як-24 Ken Iwelumo

Одним из толчков для ускорения вертолетостроения в СССР в 1950-е годы послужила война в Корее, где винтокрылые машины эффективно применялись Соединенными Штатами. В октябре 1951 года Совет министров СССР выпустил постановление, которое в числе прочего обязывало «главного конструктора т. Яковлева спроектировать и построить 24-местный десантно-транспортный вертолет».

Специалисты Опытно-конструкторского бюро им А.С. Яковлева выбрали проект с продольным расположением двух несущих винтов. Такая конструкция позволяла полностью использовать фюзеляж вертолёта для размещения груза. Чтобы ускорить выпуск машины, конструкторы приняли решение использовать силовую установку АШ-82В и практически всю несущую систему с военно-транспортного Ми-4.

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Важную роль в появлении Як-24 сыграл ЦАГИ. В вертикальной аэродинамической трубе института велись исследования, позволяющие оценить взаимное влияние несущих винтов продольной схемы, а крупномасштабная модель винтокрылой машины испытывалась на экспериментальных установках института в 1952 году.

Уже в июле 1953 года Як-24 совершил первый полет. Тогда при активном участии ЦАГИ был выявлен и решен ряд сложных проблем, касающихся вибрации, боковой управляемости, «земного резонанса» и другие. Еще через два года, в 1955-м, советские летчики Егор Милютичев и Георгий Тиняков установили на вертолете два мировых рекорда, подняв грузы весом две и четыре тонны на высоты 5082 и 2902 м соответственно. По грузоподъемности Як-24 превосходил все зарубежные аналоги, за что получил прозвище «летающий вагон».

В процессе серийного выпуска Советский Союз построил 40 таких вертолетов. Они широко использовались как ВВС СССР, так и в народном хозяйстве. Однако вскоре дальнейшая разработка этих вертолётов была признана нецелесообразной в связи с появлением в эксплуатации тяжелых транспортных вертолетов Ми-6 и широким использованием универсальных многоцелевых Ми-4.

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