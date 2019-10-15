Дубай, ОАЭ, , 12:58 — REGNUM Эмиратская компания Ajlani Motors собирается представить свой первый гиперкар Dragon на автосалоне в Дубае. Об этом сообщается на сайте автосалона.

Ajlani Motors представит свой гиперкар 12 ноября. Компания выпустила по этому поводу видео-тизер.

Компания Ajlani планирует привлечь инвесторов для развития проекта и создания серийных гиперкаров.

Новый арабский гиперкар создавался пять лет. И пока это все, что можно сказать о нем. Хотя судя по тизеру, вероятно, что автомобиль получит компоновку со средним расположением двигателя, поскольку наконечник выхлопа расположен по центру.

Напомним, Ajlani — новый бренд гиперкаров из Объединенных Арабских Эмиратов. Основателем компании стал дизайнер Башар Ажлани. Исходя из информации к его профилю в LinkedIn, Ажлани на протяжении трех месяцев работал стажером в W Motors (арабо-ливанская компания по производству гиперкаров). На данный момент он является арт-директором в маркетинговом агентстве J. Walter Thompson MEA.

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