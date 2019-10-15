Сеул, , 12:21 — REGNUM Программу модернизации российских Ка-32 представили специалисты холдинга «Вертолеты России» на Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий в Сеуле (ADEX-2019). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Парк вертолётов Ка-32 в Южной Корее насчитывает более 50 машин. Они эксплуатируются с 1990-х годов, и прекрасно зарекомендовали себя при выполнении грузовых, строительно-монтажных, поисково-спасательных и противопожарных работ. Отмечается, что к выставке российская сторона подготовила предложение по обновлению авионики, двигателей и системы пожаротушения.

На сегодняшний день построено свыше 240 Ка-32, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Соосная схема вертолета обладает рядом серьезных преимуществ, обеспечивая лучшую управляемость и маневренность вертолета, особенно при пожаротушении. Состав целевого оборудования серийного вертолета Ка-32А11ВС насчитывает более 100 различных опций.

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