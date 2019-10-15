Москва, , 12:19 — REGNUM Самой продаваемой в России моделью сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) среди автомобилей японских марок в сентябре 2019 года стал кроссовер Mazda CX-5. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За первый осенний месяц 2019 года на российском авторынке было реализовано 1970 экземпляров Mazda CX-5 — это на 5,2% выше уровня продаж прошлого года.

На втором месте этого рейтинга оказалась модель Nissan Qashqai, продажи которой в сентябре 2019 года в России упали на 7,4%, до 1905 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров Nissan X-Trail, чьи продажи в сентябре этого года составили 1756 единиц, что на 8,6% меньше, чем год назад.

Четвертое и пятое места заняли кроссовер Toyota RAV4 (1748 ед.; — 53%) и Mitsubishi Outlander (1625 шт.; — 12%).

Далее в топ-10 вошли: Toyota Land Cruiser (1389 шт.; — 2,5%), Nissan Terrano (1031 шт.; +8%), Lexus RX (805 шт.; — 2%), Toyota Fortuner (580 шт.; +44%) и Toyota Land Cruiser 200 (558 шт.; — 32,3%).

Напомним, по данным «Автостат Инфо», за сентябрь продажи новых автомобилей сегмента SUV в России упали на 12%, до 58 761 единицы.

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