Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Серийный кабриолет Lexus LC был замечен в Лос-Анджелеса во время фотосессии. Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Lexus LC Autoblog

Представители японской компании уже подтвердили, что начали выпускать серийные модели LC, но дата появления новинки в продаже пока не разглашается.

Вполне вероятно, что появление серийного автомобиля на улицах Лос-Анджелеса может означать скорый дебют этой модели. Как раз в ноябре будет проходить Los Angeles Auto Show 2019. Это мероприятие лучше всего подходит для представления Lexus LC.

Предварительно известно, что кабриолет может быть оснащен двигателем V8 на 5 л, мощность которого составит 471 л. с. или гибридной силовой установкой мощностью 354 л. с.

Стоит отметить, что серийная модель отличается от представленного ранее концепта. По мнению экспертов, серийный LC получил небольшой ветрозащитный щиток и спинки задних сидений иной формы.

Напомним, концепт Lexus LC был представлен на Детройтском автосалоне.

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