Берлин, , 11:41 — REGNUM Немецкий компания Volkswagen отложила принятие окончательного решения по строительству автомобильного завода в Турции. Об этом 15 октября сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря компании, в Volkswagen решили отложить принятие решения по поводу строительства турецкого завода в связи с международной критикой военной операции Турции в северной Сирии и опасений по поводу возможных репутационных последствий.

«Мы с большим беспокойством наблюдаем за ситуацией», — заявил пресс-секретарь компании.

Напомним, в октябре немецкая компания Volkswagen учредила дочернюю компанию в западной провинции Маниса в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года началась турецкая военная операция на севере Сирии под названием «Источник мира». Целью операции, по заявлению турецкой стороны, является создание буферной зоны вдоль границы Турции, а также борьба с Рабочей партией Курдистана и отрядами сирийских курдов.

Читайте также: Новый завод Volkswagen будет открыт в Турции — СМИ