Хабаровск, , 11:20 — REGNUM Хабаровский судостроительный завод спустил на воду понтон-батопорт, предназначенный для защиты от затопления Южного округа Хабаровска. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Заказчиком строительства выступило правительство Хабаровского края. Судно спроектировал Владивостокский проектный институт ДНИИМФ.

Понтон проекта ПБ75 — составная часть затворного сооружения для защиты затона и прилегающей к нему территории от наводнения при разливе Амура. Судно также может использоваться в качестве несамоходной баржи для перевозки грузов.

Длина понтона составляет 75 м, ширина на миделе — 15 м, высота борта в состоянии батопорта — 15 м, осадка — 2,5 м. После спуска судна на воду специалисты предприятия выполнят подготовку к испытаниям, на которых будут протестированы характеристики и возможности в реальных условиях эксплуатации.

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