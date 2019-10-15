Берлин, , 10:55 — REGNUM Специалисты тюнинг-ателье 50Ten создали кемпинговый модуль для внедорожника Jeep Gladiator. Об этом сообщается на сайте компании.

Немецкая компания занимается разработкой дополнений для машин Toyota, Nissan, Ford и Volkswagen.

Цена опций составляет порядка 38 тысяч долларов (около 2,44 млн рублей).

В этот раз тюнеры разработали пакет дополнений для Jeep Gladiator, который получил название Tablet System. Это бюджетная версия кемпингового модуля. Ее стоимость составит 33 тысячи долларов.

Tablet System состоит из багажного отсека, созданного специально для перевозки крупных грузов. Кроме того, в него входит палатка с двумя матрацами.

Сообщается, что процесс сборки не требует специальных навыков и занимает всего несколько минут. Открыть модуль можно с трех сторон.

Напомним, в августе 2019 года немецкая компания Volkswagen представила новый кемпер California 6.1, созданный на базе модернизированного Bulli шестого поколения.

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