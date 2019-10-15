Оренбург, , 09:52 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты, работающие в системе экологического контроля нефтепроводов в Оренбургской области, за три года облетели более 70 тысяч км трасс, сообщает 15 октября пресс-служба компании «Газпромнефть-Оренбург».

Комплекс беспилотников предприятия включает три больших самолета российского производства. Сегодня с их помощью «Газпромнефть-Оренбург» контролирует состояние более 2,3 тыс. км промысловых трубопроводов и производственных объектов предприятия.

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Самолеты позволяют выполнить оценку целостности трубопроводов и состояния производственной инфраструктуры, выявить возможные разливы нефтепродуктов, замазученность грунта, несанкционированные свалки рядом с инфраструктурными объектами и другие нарушения.

Отмечается, что система аэромониторинга зарекомендовала себя как самый оперативный и экономически эффективный способ контроля состояния на месторождениях «Газпромнефть-Оренбурга».

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