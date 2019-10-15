Санта-Моника, США, , 09:45 — REGNUM Потоковый сервис Hulu предоставит владельцам консоли Xbox One доступ к контенту с разрешением 4K. Об этом 14 октября сообщил портал TechCrunch.

Издание отмечает, что первоначально 4K-контент компании был доступен пользователям Apple TV 4K и Chromecast Ultra. Теперь его могут просматривать владельцы Xbox One с поддержкой Amazon Fire TV и LG WebOS. Отмечается, что в ближайшее время такая функция появится и на других устройствах.

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Напомним, в 2018 году Hulu удалила 4K-контент из своего каталога, тогда компания решила сосредоточиться на других направлениях развития. Стоит отметить, что компания никогда не отдавала приоритет этому направлению, поскольку большая часть её библиотеки состоит из шоу обычных телеканалов.

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