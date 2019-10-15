Мадрид, , 09:35 — REGNUM Испанскую компанию Seat могут переименовать в Cupra. Об этом сообщается на сайте автомобильного журнала Autocar.

По информации издания, через пять с небольшим лет может пройти ребрендинг марки и уже в 2025 году название Seat уйдет в прошлое, а его заменит новое имя — Cupra. Ребрендинг связан с изменением позиционирования марки. Отмечается, что испанская компания станет более премиальной. В связи с этим руководство автопредприятия намерено заменить название, которое ассоциируется с бюджетными моделями.

Какое название получит существующий бренд Cupra, пока не сообщается.

Напомним, ранее руководитель автомобильной стратегии Volkswagen Майкл Йост заявил, что компания намерена принять новую стратегию по более чёткому позиционированию бренда Seat. Йост отметил, что у Seat есть модели Cupra, которые могут играть на эмоциях и страсти.

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