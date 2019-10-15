Санта-Клара, США, , 09:31 — REGNUM Компания Intel опровергла информацию о том, что вместо 10-нм процессоров она может выпустить для ПК сразу 7-нм «чипы». Об этом 15 октября сообщил портал Digital Trends.

Представители компании сообщили изданию, что производитель «продолжает добиваться значительных успехов» в областях разработки и производства 10-нм процессоров. Они добавили, что в текущую дорожную карту Intel включены продукты для платформы ПК, выполненных с помощью этой технологии.

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Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.

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