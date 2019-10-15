Москва, , 09:32 — REGNUM Проверенные Роскачеством СВЧ-печи безопасны с точки зрения возможной утечки микроволного излучения. Эксперты протестировали 55 моделей 16 марок, произведенных в более чем 30 странах мира, говорится в сообщении организации.

Для испытаний выбрали технику среднего ценового диапазона. Эксперты замерили утечку микроволнового излучения и не выявили её ни у одной из моделей. Также все образцы успешно прошли тест на электрическую безопасность.

Далее специалисты испытали бытовые приборы в деле: разморозили фарш, подогрели обед, поджарили тосты и испекли пирожные. В результате появились оценки эксплуатационных качеств микроволновок, потребления ими энергии, удобства использования и уровня шума.

Исследования не выявили прямой зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда, также не оказалось бренда, чьи микроволновки прошли все тесты на «отлично». Высокие баллы получила в том числе техника со средней ценовой доступностью, отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности. После кипячения в восьми случаях в воде был обнаружен формальдегид.

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