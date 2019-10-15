Пекин, , 08:33 — REGNUM Китайская автокомпания Geely рассекретила интерьер своей будущей модели Icon. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Салон кроссовера Geely Icon Китайские автомобили

Новое авто получило внешность и салон своего концепта. Интерьер был лишь слегка упрощен, однако все равно получилось настолько необычно, что китайские средства массовой информации назвали такой стиль «научно-фантастическим».

Футуристический дизайн салона новинки включает в себя переднюю панель изогнутой формы, ручку перед пассажиром, нишу под тоннелем для зарядки гаджетов, руль с тремя спицами и селектор автоматической трансмиссии необычной формы.

Кроме того, автопроизводители снабдили Icon мультимедийной системой с экраном на 10,25 дюйма, который как будто нависает над передней панелью. Сама панель имеет подсветку. Также стоит отметить, что сенсорных кнопок под центральными дефлекторами стало больше.

Отдельно стоит отметить интеллектуальную систему GKUI 19, предполагающую голосовое управление, интеллектуальную навигацию и систему управления качеством воздуха AQS нового поколения.

Для вещей водителя и пассажиров в авто имеется ниша.

Напомним, в сентябре 2019 года в РФ были реализованы 803 новые машины компании Geely, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. За три первых квартала этого года продажи авто этого бренда составили 6341 единицу. Это в 3,3 раза больше, чем год назад.

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