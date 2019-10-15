Пекин, , 05:27 — REGNUM Одиннадцать стран или регионов мира подтвердили переход на китайские стандарты цифрового телевидения, сообщил глава администрации по стандартизации КНР Тянь Шихун, передает 14 октября агентство Синьхуа.

Китайские стандарты стали четвертым международным стандартом цифрового телевидения Международного союза электросвязи, что способствует цифровизации телевизионной сферы Китая и продвижению ее за рубежом, отметил Тянь.

Китай и дальше продолжит развитие стандартов, связанных с ультравысоким разрешением и кодированием видео среди прочих аспектов. 14 октября отмечался 50-й Всемирный день стандартов. Девизом его в этом году стало «Видео-стандарты создают мировую арену». В Китае существует более 100 национальных стандартов, связанных с видео.