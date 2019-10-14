Нижний Новгород, , 23:22 — REGNUM Туристы, которые будут отправляться в суборбитальный полет с частного космодрома, планируемый к строительству в Нижегородской области, будут иметь с собой только баллон с воздушной смесью. Скафандр им не потребуется, заявил генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин.

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

По его словам, полет будут длиться всего девять минут при стоимости около $250−300 тыс. Основной опасностью при полете на орбиту является разгерметизация аппарата.

«Наш аппарат довольно маленький, и на нем нет никаких серьезных агрегатов, которые при разрушении могут осколками повредить корпус. Даже в случае небольшой потери герметичности, мы сможем компенсировать ее воздушной смесью, взятой с собой в баллонах», — цитирует главу компании nnov.kp.ru.

Он уточнил, что никакой специальной подготовки космическим туристам не потребуется: в течение около трех дней необходимо будет лишь познакомиться с командой, узнать устройство аппарата, примерить сиденье, в день полета турист должен еще раз пройти медицинский осмотр.

После запуска двигателей аппарат выводят на высоту около 60 км, затем двигатели выключаются и, отделяясь от ракеты аппарат поднимается до 200 км.

«В это время туристы могут отстегнуться, полетать в невесомости и полюбоваться Землей с высоты полета Гагарина. Это длится около пяти минут, после чего аппарат начинает снижаться», — рассказал Пушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Космокурс» является резидентом «Сколково» и занимается созданием многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Первый полет запланирован на 2025 год. Ранее компания заключила соглашение с правительством Нижегородской области о реализации проекта в регионе. Однако площадка для космодрома до настоящего времени не выбрана.

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