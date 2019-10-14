Москва, , 18:18 — REGNUM Московский центр качества образования (МЦКО) разработал специальную диагностику, при помощи которой у столичных школьников проверят знание английского языка в виртуальной реальности. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При помощи неё школьник общается на английском языке с виртуальным персонажем. Специальная программа распознаёт речь ребенка и указывает ему на ошибки и неточности в произношении. Методика подходит для учащихся с пятого по девятый класс.

При помощи очков виртуальной реальности школьник может выбрать три локации: кафе, офис и тренажерный зал, в каждой из которых находится виртуальный собеседник. Сперва ученик должен выслушать, что говорит ему персонаж, а затем ответить на вопросы. При этом в диагностике разработаны дополнительные режимы, при которых ребенку ставят задачу, например, переложить тот или иной предмет в заданное место.

По итогам общения система автоматически формирует отчет со статистикой, в которой указано время прохождения заданий, процент их выполнения и так далее. Подобный формат, по мнению создателей виртуальной диагностики, позволяет проверить не только знания, но и умения учащихся, повышает степень вовлеченности и исключает возможность списывания. Медику применили уже более 10 тысяч раз.

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