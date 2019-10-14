Москва, , 15:43 — REGNUM В России появилась возможность заказать новую версию электромобиля Porsche Taycan 4S. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Электрокар можно заказать с двумя разными вариантами аккумуляторов. Первый высокоэффективный аккумулятор позволяет развить Taycan 4S мощность до 530 «лошадей» в режиме Overboost. Вторая высокоэффективная батарея Plus даёт производительность 571 л. с. Причём с 0 до 100 км/ч электрокар в обоих вариантах исполнения разгоняется за 4 секунды. Максимальная скорость также одинаковая. Она равна 250 км/ч.

На полностью заряженной батареи первого варианта авто может проехать до 407 км, а с высокоэффективной батареей Plus — до 463 км.

На автомобильном рынке России новинка появится осенью 2020 года. Цена Taycan 4S будет начинаться от 7 млн 793 тыс. рублей.

Напомним, мировая премьера первого электрокара Porsche прошла 4 сентября 2019 года. В России модель появилась в двух версиях — Turbo и Turbo S. Стоимость этих версий составила 10 643 000 рублей и 12 943 000 рублей соответственно.

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