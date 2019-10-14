Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Компания Samsung выпустила бета-версию операционной системы Android 10 для смартфонов линейки Galaxy S10. Об этом 14 октября сообщил портал Engadget.

Эксперты отмечают, что ОС One UI 2.0 уже доступна для владельцев этих смартфонов, проживающих в Южной Корее, Германии и США. Пользователи Galaxy S10 могут проверить доступность обновления в приложении Samsung Members.

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Напомним, релиз Android 10 состоялся в сентябре 2019 года. До этого момента ОС была доступна лишь для пользователей Google Pixel.

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