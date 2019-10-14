Сеул, , 12:18 — REGNUM Фестиваль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Seoul Drone Challenge 2019 прошел под открытым небом в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что посетителям мероприятия показали дроны различного назначения. Свои возможности показали БПЛА, предназначенные для тушения пожаров и сельскохозяйственных работ, а также другие специализированные аппараты.

Организаторы мероприятия продемонстрировали зрителям одновременный полет сотни дронов, во время которого, летальные аппараты участвовали в построении фигур в воздухе.

Напомним, проведение данного фестиваля было ранее запланировано на 5 сентября, но из-за тайфуна «Линлин» его перенесли на октябрь.