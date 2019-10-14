Штат Калифорния, США, , 11:57 — REGNUM На аукционе Copart в Калифорнии выставлен на продажу спайдер Ferrari 458 2014 года, который почти полностью сгорел. Об этом сообщается на сайте Motor.

Ferrari 458 Spider Automobili.ru

Автомобиль почти полностью сгорел. Сообщается, что от него остался только уцелевший колесный диск, по которому только и можно опознать Ferrari 458. Возможно, что покупатель может приобрести этот сгоревший экземпляр Ferrari только из-за его VIN-номера. Однако существуют менее затратные способы узнать идентификационный номер авто.

Стоит отметить, что в США нередко продают на аукционах сгоревшие автомобили.

По оценкам аукциона, Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска в Соединенных Штатах оценивается в 275 тысяч долларов.

Напомним, весной 2019 года в США была продана сгоревшая модель Ferrari F355 Spider 1999 года.

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