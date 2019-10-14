Симферополь, , 11:19 — REGNUM В международном аэропорту Симферополь прошли успешные испытания грузового электромобиля, изготовленного на крымском научно-производственном предприятии «Эльтавр». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба аэропорта.

Крымский электромобиль «Эльтавр» New.sipaero.ru

Электромобиль на протяжении 10 дней тестировался в качестве тягача для перевозки багажа и грузов. В итоге все характеристики, которые заявлены производителем, были подтверждены.

«Произведенный в Крыму грузовик может перевозить тонну груза в кузове и до 5 тонн в прицепных тележках. Запас хода на одном заряде достигает 150 км. При этом электрокар полностью заряжается за 3,5 часа. Машина рассчитана на эксплуатацию, в том числе, и в зимний период», — говорится в сообщении.

В Симферополе изготавливаются стальные рамы и кузов из стеклопластика для крымского электромобиля. В Крыму также переделываются для автомобиля общепромышленные российские двигатели.

Напомним, что в Сколково тестируют беспилотный вариант крымского электрокара. В декабре 2019 года этот образец будет участвовать в соревнованиях беспилотных автомобилей.

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