Осло, , 10:19 — REGNUM Проверка истребителей F-35, поставленных из США в Норвегию, показала, что у самолетов имеются проблемы с торможением в зимнее время. Об этом передает издание Defence News со ссылкой на бригадного генерала Тонье Скиннарланд, которая является командующей ВВС Норвегии.

«Это не работает так, как мы ожидали», — рассказала глава военно-воздушных сил о результатах испытаний, которые прошли зимой 2018—2019 годов.

Скиннарланд отметила, что серия F-35 для Норвегии была изготовлена с уникальной тормозной системой, которая рассчитана на приземление военной машины на заледеневшую полосу. Сзади при торможении выпускается кевларовый парашют, который и помогает снизить скорость.

Как сообщила глава ВВС, требования надежности Норвегии допускают одно неудачное срабатывание на 10 000 приземлений, но новые истребители не соответствуют данным параметрам безопасности. Она также отметила, что F-35 в этом плане все равно надежнее, чем F-16. Привести тормозную систему в полное соответствие с требованиями планируется в 2020 году.

Напомним, F-35 — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. В ВВС США он поступил в эксплуатацию в 2012 году. В Норвегии планируют полностью отказаться от F-16 в пользу новых самолетов к 2022 году.