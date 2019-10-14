Берлин, 14 октября 2019, 10:13 — REGNUM Тюнинг-ателье Lumma Design из немецкого города Бенцинген разработало спортивный пакет для внедорожника BMW X7. Об этом сообщается на сайте компании.

Lumma CLR X7
Lumma CLR X7
Lumma Design

Чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к внешнему виду и аэродинамике, опытные дизайнеры полностью изменили дизайн передней части автомобиля. Кроме того, тюнеры решили увеличить автомобиль с каждой стороны на 50 мм. По их мнению, это должно придать внедорожнику дополнительную «мускулистость».

Сзади автомобиля появится спортивная выхлопная система с трубами из нержавеющей стали 4×100 мм.

За счет преобразований, которые проведут в ателье, мощность X7 возрастет до 680 л. с.

Клиенты могут выбрать внешний вид салона автомобиля. Это может быть клубный дизайн или спортивный.

Пакет доработок ателье получил название Lumma CLR X7.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что немецкая компания BMW создала на базе X7 пикап.

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