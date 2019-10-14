Берлин, , 10:13 — REGNUM Тюнинг-ателье Lumma Design из немецкого города Бенцинген разработало спортивный пакет для внедорожника BMW X7. Об этом сообщается на сайте компании.

Lumma CLR X7 Lumma Design

Чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к внешнему виду и аэродинамике, опытные дизайнеры полностью изменили дизайн передней части автомобиля. Кроме того, тюнеры решили увеличить автомобиль с каждой стороны на 50 мм. По их мнению, это должно придать внедорожнику дополнительную «мускулистость».

Сзади автомобиля появится спортивная выхлопная система с трубами из нержавеющей стали 4×100 мм.

За счет преобразований, которые проведут в ателье, мощность X7 возрастет до 680 л. с.

Клиенты могут выбрать внешний вид салона автомобиля. Это может быть клубный дизайн или спортивный.

Пакет доработок ателье получил название Lumma CLR X7.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что немецкая компания BMW создала на базе X7 пикап.

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