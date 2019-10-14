Москва, , 09:03 — REGNUM По итогам сентября 2019 года самым популярным новым легковым автомобилем в Москве и Санкт-Петербурге стал седан Volkswagen Polo. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, за отчетный период на московском авторынке было реализовано 1400 экземпляров Polo. На втором месте оказалась южнокорейская модель KIA Rio. За сентябрь ее приобрел 891 житель российской столицы. Замыкает тройку лидеров топа самых популярных в Москве авто также модель компании KIA — седан Optima, продажи которого составили 661 единицу. Кроме того, в этот рейтинг также вошли две модели Hyundai — кроссовер Creta (539 ед.) и седан Solaris (518 ед.).

В общей сложности в Москве было продано за сентябрь 2019 года 16,8 тыс. новых легковый машин, что на 12% меньше по сравнению с сентябрем 2018 года.

В Северной столице за первый осенний месяц 2019 года было продано 8,8 тыс. автомобилей, что на 13% ниже показателя продаж прошлого года. Лидером петербургского авторынка стал Volkswagen Polo, продажи которого составили 514 экземпляров. На втором месте также оказалась корейская модель KIA Rio (446 ед.). На третьем месте — Hyundai Creta (359 ед.). Четвертое и пятое места соответственно заняли Hyundai Solaris (345 ед.) и Volkswagen Tiguan (326 ед.).

Напомним, по информации «Автостат Инфо», за сентябрь 2019 года в Москве выросли на 4,2% продажи автомобилей российских марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Названы самые популярные в России модели автобусов