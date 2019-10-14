Москва, , 08:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz будет собирать в РФ обновлённый грузовой автомобиль Actros. Об этом сообщает пресс-служба «Даймлер КамАЗ Рус».

В компании заявили, что первый автомобиль серии тяжелых грузовиков и седельных тягачей полной массой от 18 до 33 т сойдёт с конвейера ориентировочно в конце 2019 — начале 2020 года.

Глава отдела мехатронных разработок Mercedes-Benz Trucks Райнер Мюллер-Финкельдей отметил, что в рестайлинговом Actros имеются системы для планирования водителем маршрута и оперативного его изменения в случае необходимости.

«Сегодня работа водителя грузовика не ограничивается только управлением авто на дороге. Он должен поддерживать связь с клиентом и диспетчером, планировать маршрут и гибко реагировать на изменения. В обновленном Actros все системы собраны в четко организованном интерфейсе», — сообщил Мюллер-Финкельдей.

Напомним, ранее у дилеров Mercedes-Benz в России появились в продаже грузовые автомобили Actros и Arocs с рабочим объёмом мотора 15,6 л. В двигателях грузовиков используется технология X-Pulse, которая повышает эффективность сгорания топлива.

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