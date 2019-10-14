Наньчан, Китай, , 05:32 — REGNUM Всемирная конференция виртуальной реальности 2019 пройдет с 19 по 21 октября в столице провинции Цзянси города Наньчане на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 108 соглашений и проектов в области виртуальной реальности на сумму более 35 млрд юаней (около $5 млрд) были подписаны за время прошлогодней конференции, которая также прошла в Наньчане. Более 90% проектов уже были зарегистрированы или запущены в работу, заявил заммэра города Ян Вэньбинь.

Город пригласил более 370 руководителей предприятий в указанной сфере на мероприятие в этом году Выставка виртуальной реальности также пройдет во время конференции. На выставочных площадях в 60 тыс. кв. метров будут выставлены стенды почти 200 компаний сферы виртуальной и дополненной реальности, что на 30% больше, чем годом ранее.