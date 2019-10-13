Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Стартап GWD Bio Intelligence представил очки HiiDii, которые смогут заменить компьютерную мышь людям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает New Atlas.

Разработка GWD Bio Intelligence представляет собой систему дистанционного управления компьютером, подключаемую по Bluetooth. Для управления курсором мыши используются гироскопические датчики, встроенные в дужки очков.

Функции кнопок мыши активируются при определённом моргании — двойное мигание соответствует двойному щелчку мыши, а быстрое движение век активирует функцию удержания (например, для перемещения окна на экране). Разработчики сообщают, что система игнорирует естественные моргания, и реагирует только на осознанные сигналы.

Для производства первой партии очков HiiDii компания GWD Bio Intelligence организовала сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter. Планируемая розничная цена устройств составляет около $190.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Google ввела поддержку нескольких функций в приложение Google Maps, которые должны помочь слабовидящим людям пользоваться картографическим сервисом.

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