Тайбэй, , 12:50 — REGNUM Управление по охране окружающей среды Тайваня развернёт единую сеть мониторинга загрязнения воздуха, которая охватит 38 тыс. предприятий. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Система мониторинга состояния воздуха будет работать на основе технологии интернета вещей (IoT). Цифровая сеть объединит 8,5 тыс. датчиков, каждый из которых будет передавать по интернету информацию о концентрации вредных выбросов в режиме реального времени.

Развёртывание системы было начато в 2017 году, за первые два года Агентство по охране окружающей среды в сотрудничестве с местными властями установило 3300 датчиков. К концу 2019 года будут запущены ещё 5200 датчиков, что позволит охватить 38 тыс. предприятий, расположенных на территориях 44 индустриальных и научных парков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2018 года количество устройств интернета вещей (датчиков и приборов, подключенных к интернету), достигло 22 млрд, согласно отчёту исследовательской компании Strategy Analytics.