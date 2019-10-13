Лондон, , 11:31 — REGNUM Частная компания Virgin Orbit (входит в британскую Virgin Group) заключила соглашение с производителем спутниковых систем из Польши SatRevolution, предусматривающее запуск малой автоматической миссии на Марс в 2022 году. Об этом сообщает The Verge.

Все космические аппараты, достигшие Марса к настоящему времени, были разработаны и запущены государственными структурами. О планах по освоению Марса неоднократно рассказывал глава частной американской компании SpaceX Илон Маск. Для реализации этих планов компания разрабатывает ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship.

Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что SpaceX запустит космический аппарат на Марс в автоматическом режиме в 2022 году. Однако Virgin Orbit может обойти SpaceX в марсианской гонке и отправить автоматическую миссию на Марс ещё раньше.

Вице-президент по специальным проектам Virgin Orbit Вилдж Померанц рассказал, что в сотрудничестве с польскими университетами и производителем спутников SatRevolution компания планирует запустить к Марсу до трёх автоматических миссий в течение следующего десятилетия.

Планируемые миссии предусматривают запуск малых аппаратов (около 50 кг), которые будут использоваться для изучения атмосферы Марса. Конкретную научную программу разрабатывают польские университеты, SatRevolution занимается конструированием зондов, а Virgin Orbit должна решить задачу доставки космических аппаратов на Марс.

Для этого будет использоваться орбитальная ракета-носитель LauncherOne, разрабатываемая другой дочерней компаний Virgin Group — Virgin Galactic. Работа над этой малой ракетой-носителем, запускаемой с самолёта, ведётся с 2007 года. Если испытательный запуск LauncherOne, запланированный на конец 2019 года, пройдёт успешно, то эта система может быть использована для запуска малых космических аппаратов к Марсу уже в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Роскосмосе рассказали о выбранном месте посадки миссии «ЭкзоМарс-2020», разрабатываемой совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА). Планируется, что российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин» совершат посадку в северном полушарии Марса в районе равнины Оксия.

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