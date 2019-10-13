Токио, , 09:42 — REGNUM Американская компания Google добавила в картографический сервис Maps функции для людей с плохим зрением. Об этом сообщается в блоге компании.

В новую версию набора приложений Google Maps была добавлена поддержка подробных голосовых инструкций. В компании Google рассказали, что в разработке и тестировании новых функций участвовали люди с нарушениями зрения. Голосовые инструкции упрощают перемещение по городу — приложение предупреждает о приближении к оживлённым перекрёсткам и уклонении от выбранного маршрута.

«Обновления, подобные этим, не только помогают людям с ослабленным зрением добраться из пункта А в пункт Б, они также придают нам больше уверенности, когда мы путешествуем в одиночку. Благодаря подробным голосовым указаниям в Google Maps само путешествие отходит на задний план, и я могу сосредоточиться на том, что буду делать в конечном пункте назначения», — рассказала бизнес-аналитик Вакана Сугияма, тестировавшая новые возможности приложения в Токио.

Включить голосовую поддержку в приложении можно с помощью выбора параметра «Подробное голосовое управление» в настройках «Навигации» в меню «Параметры ходьбы». Пока функция доступна только английском и японском, в Google заявили, что работают над поддержкой других языков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что китайская компания Huawei и российская «Яндекс» работают над картографическим сервисом Map Kit.

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