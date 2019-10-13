Финикс , США, , 09:10 — REGNUM Американская компания Waymo, тестирующая технологии автономного вождения в пригороде Финикса (штат Аризона), запустит беспилотные такси без специалиста, контролирующего безопасность. Об этом сообщает The Verge.

Компания Waymo (входит в Alphabet) тестирует технологии беспилотного вождения с помощью службы такси в пригородах Финикса с 2018 года. Во время всех предыдущих поездок в автономных автомобилях находились сотрудники Waymo, обеспечивающие безопасность и оценивающие надёжность системы.

Постоянные клиенты Waymo получили письма, в которых сообщается, что компания готова запустить автомобили в полностью автономном режиме. На следующем этапе испытаний часть автомобилей будет приезжать к клиентам без сотрудника компании. Если пассажиру потребуется помощь во время поездки, то он сможет связаться с диспетчерами с помощью специальной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре банк Morgan Stanley понизил оценку стоимости компании Waymo с $175 млрд до $105 млрд. Аналитики объяснили, что предыдущая оценка была основана на слишком оптимистичных прогнозах сроков коммерциализации технологий автономного вождения.

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