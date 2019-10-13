Вашингтон, 13 октября 2019, 08:50 — REGNUM Американская компания Google подвела итоги ежегодного конкурса мобильных приложений Material Design Awards. Результаты опубликованы в блоге компании.
Лучшими приложениями 2019 года с точки зрения дизайна были названы:
- Приложение для работы с заметками на смартфоне Ruff со строгим дизайном, подчёркивающим функциональность программы.
- Электронный дневник Reflectly, привлекающий тёплыми тонами, плавным интерфейсом и возможностью использования индивидуальных настроек.
- Приложение для изучения китайских, корейских и японских иероглифов Scripts, дизайн которого вовлекает пользователя в активное обучение.
- Сервис для путешественников Trip.com, позволяющий бронировать авиабилеты и номера в отелях. Это приложение отличается проработанными визуальными подсказками и контрастными цветами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября в сети появилось видео с презентацией нового ноутбука Pixelbook Go от Google. Официальная презентация устройства назначена на 15 октября.
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