Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Совокупные глобальные потребительские расходы на товары и услуги в сфере информационных технологий будут расти со средней скоростью 5,1% в год в течение 2019−2023 годов. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

Согласно прогнозу IDC, потребительские расходы в сфере информационных технологий в 2019 году достигнут $1,69 трлн, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Примерно три четверти расходов придётся на «традиционные технологии», такие как услуги сотовой связи, мобильные телефоны и персональные вычислительные устройства. В течение следующих четырёх лет расходы на такие технологии будут расти в среднем на 2,2% в год.

Ожидается, что более быстрый рост расходов будет связан с новыми технологиями (около 13,2% в год), включая гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, беспилотники, устройства «умного дома» и носимые устройства. Таким образом, к 2023 году на такие технологии придётся почти треть всех потребительских расходов.

По оценкам экспертов IDC, двумя крупнейшими категориями использования потребительских технологий останутся коммуникации и развлечения. Ожидается, что на расходы на связь, музыкальные и видеосервисы, а также на видеоигры придётся около 70% всех потребительских расходов в рассматриваемый период.

«Коммуникации и развлечения продолжат занимать лидирующие позиции на протяжении всего прогноза. При этом будут развиваться новые варианты использования технологий, рост расходов на которые будет опережать остальную часть рынка. К таким технологиям можно отнести дополненную и виртуальную реальность, а также автоматизацию бытовых устройств», — объяснил директор по исследованиям мобильных устройств IDC Рамон Ламас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года поставки персональных компьютеров выросли на 1,1% в годовом исчислении, согласно отчёту исследовательской компании Gartner.

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