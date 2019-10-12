Лондон, , 15:20 — REGNUM Оператор связи BT начал предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения (5G) в некоторых городах Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Сеть 5G, охватившая более 20 городов и других населённых пунктов, была запущена 11 октября. Доступ к 5G-сети BT Group получили бизнес-клиенты, а также потребители, подписавшиеся на широкополосный и мобильный пакет BT Plus. В компании пообещали, что к лету 2020 года 5G-сеть BT охватит ещё 50 городов.

Таким образом, BT Group стал третьим оператором, который предоставляет услуги связи стандарта 5G на территории Великобритании. Ранее собственные 5G-сети запустили британские операторы Vodafone и EE.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты Сколковского института науки и технологий запустили первую в России базовую станцию в рамках создания тестовой зоны 5G.