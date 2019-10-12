Иерусалим, , 15:03 — REGNUM Израильская компания Future Meat Technologies привлекла финансирование в размере $14 млн на строительство пилотных линий по производству искусственного мяса. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания Future Meat Technologies разработала технологию выращивания мяса из клеток животных в специальных биореакторах. Среди преимуществ этой технологии в сравнении с традиционным животноводством отмечается уменьшение парниковых выбросов (на 80%), занимаемой земли (до 99%) и использования водных ресурсов (до 96%). При этом отмечается, что вкус искусственного мяса не будет отличаться от настоящей говядины или баранины.

Сейчас компания работает над снижением себестоимости искусственно выращиваемого мяса. Финансирование на сумму $14 млн, привлечённое от нескольких венчурных фирм (S2G Ventures, Emerald Technology Ventures, Tyson Ventures, Bits x Bites и др.), будет направлено на строительство производственных площадок, которые позволят снизить стоимость производства культивируемого мяса. В компании планируют снизить затраты на производство 1 кг искусственного мяса до $22 в течение двух лет.

«Эти инвестиции позволят нам перейти от выращивания мяса в лабораториях к культивированию на заводах, а также начать работать с промышленными партнёрами над выводом нашего продукта на рынок», — рассказал директор Future Meat Technologies Ром Кшук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре израильская компания Aleph Farms рассказала об эксперименте по искусственному культивированию говядины, проведённом на Международной космической станции с помощью 3D-биопринтера российской компании 3D Bioprinting Solutions.

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