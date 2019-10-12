Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Специалисты компании DxOMark Image Labs составили рейтинг смартфонов с лучшими динамиками и микрофонами. Рейтинг опубликован на сайте компании.

DxOMark Image Labs регулярно сравнивает видеокамеры популярных смартфонов и публикует соответствующие рейтинги. Также в компании разработали протокол для тестирования аудиосистем смартфонов. Утверждается, что система DXOMARK Audio позволяет сравнить качество динамиков и микрофонов с помощью объективных тестов, проводимых с использованием специального оборудования.

В первом тесте специалисты сравнили аудиосистемы флагманских моделей смартфонов компаний Apple, Huawei, Samsung и Sony. Смартфоном с лучшей аудиосистемой был признан Mate 20 X от Huawei (75 баллов). Второе и третье места заняли iPhone XS Max и 11 Pro Max от Apple (74 и 71 балла соответственно), четвёртое и пятое — Galaxy Note 10+ и Galaxy S10+ (66 и 65 баллов). Замкнули рейтинг модели Honor 20 Pro (53 балла) и Sony Xperia 1 (45 баллов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре СМИ узнали о планах Apple по увеличению объёмов производства iPhone 11 на 10% в связи с высоким спросом на новую модель.