Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Новая версия операционной системы для компьютеров Mac — macOS Catalina — получила поддержку официального приложения Twitter. Об этом сообщает TechCrunch.

Приложение Twitter для компьютеров Mac было отключено в феврале 2018 года. В администрации социальной сети предложили владельцам компьютеров от Apple использовать браузерную версию Twitter, однако часть пользователей предпочла сторонние приложения, таким как weetDeck, Twitterific 5 или Tweetbot 3.

Twitter смогла вернуть официальное приложение на компьютеры Mac благодаря запуску системы Project Catalyst, позволяющей переносить приложения для планшетов iPad на компьютеры под управлением macOS. Поддержка кроссплатформенной системы Catalyst стала одной из главных особенностей новой версии операционной системы macOS Catalina, представленной ранее на этой неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре итальянский разработчик видеоигр Паоло Педерчини предупредил, что обновление Catalina может привести к несовместимости операционной системы macOS с 32-битными приложениями, включая многие старые компьютерные игры.