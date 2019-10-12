Эдинбург, Великобритания, , 13:31 — REGNUM Местные органы власти приступили к рассмотрению проекта космодрома Space Hub Sutherland на севере Шотландии. Об этом сообщает Space.com.

Строительством первого космодрома на территории Великобритании управляет агентство экономического и общественного развития при правительстве Шотландии (Highlands and Islands Enterprise — HIE). В августе HIE подписало контракт на аренду участка земли для строительства космодрома сроком на 75 лет. Космодром Space Hub Sutherland будет построен на севере округа Хайленд в нескольких километрах от берега Атлантического океана.

Директор проекта Space Hub Sutherland Рой Кирк рассказал, что HIE подало проект космодрома на утверждение местным властям.

«Мы надеемся получить разрешение в начале 2020 года, а вскоре после этого приступить к строительству. Если все пойдёт хорошо, мы увидим запуски с Space Hub Sutherland к началу 2020-х годов», — рассказал Кирк.

Отмечается, что американская корпорация Lockheed Martin и британская аэрокосмическая компания Orbex взяли на себя обязательства проводить до 10 запусков с космодрома Space Hub Sutherland в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Космическое агентство Великобритании выделило 2,5 млн фунтов стерлингов на строительство космодрома Space Hub Sutherland.

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