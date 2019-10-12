Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Американская компания Apple, скорее всего, обойдёт китайского производителя Huawei по поставкам смартфонов в четвёртом квартале 2019 года. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Китайская компания обошла Apple и вышла на второе место по поставкам смартфонов во втором квартале 2018 года. В Huawei планировали потеснить лидера рынка — южнокорейскую компанию Samsung — к концу 2019 или началу 2020 года. Однако санкции правительства США в отношении Huawei, введённые в мае 2019 года, помешали планам китайской компании.

По данным издания, влияние американских санкций, а также успешный старт продаж линейки iPhone 11, позволит Apple вернуть второе место в мировом рейтинге производителей смартфонов в последнем квартале 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Huawei выпустила флагманский смартфон Mate 30. Эти устройства стали первыми смартфонами Huawei, вышедшими на базе открытой версии операционной системы Android, на которой не поддерживаются популярные сервисы американской компании Google.