Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Глобальные поставки планшетных компьютеров будут сокращаться в 2019—2024 годах из-за снижения спроса на брендовые и образовательные модели. Об этом свидетельствует отчёт исследовательского подразделения издания DigiTimes.

Согласно пятилетнему прогнозу Digitimes Research, поставки планшетов будут сокращаться на 2−3% в год. Прогнозируется, что в 2020 году будет поставлено 130 млн таких устройств, а к 2024 году совокупные поставки упадут ниже 120 млн единиц.

Сокращение рынка планшетных компьютеров частично объясняется тем, что вместо планшетов с относительно небольшими экранами покупатели стали чаще пользоваться смартфонами. Это привело к тому, что многие производители white-box планшетов (устройств, выпускаемых не под известной торговой маркой) начали перестраивать производственные линии под выпуск других электронных устройств.

При этом ожидается, что компания Apple, на долю которой приходится большая часть поставок планшетов известных брендов, будет выпускать новые модели iPad не так часто, как раньше. Прогнозируется, что единственной компанией, которой удастся серьёзно нарастить поставки планшетов, станет Microsoft, которая к 2020 году займёт до 5,2% рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года поставки персональных компьютеров выросли на 1,1%, согласно отчёту исследовательской компании Gartner.

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