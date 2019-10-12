Хоторн, США, , 09:49 — REGNUM Запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту запланирован на первый квартал 2020 года, заявил американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн во время визита в штаб-квартиру компании SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

Частная американская компания SpaceX разработала корабль Crew Dragon в рамках пилотируемой программы NASA. В частности, американское аэрокосмическое агентство рассчитывает использовать корабли этой серии для доставки астронавтов к Международной космической станции (МКС).

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил испытательный полёт к МКС в автоматическом режиме. Первый пилотируемый запуск планировался на осень 2019 года, однако был перенесён из-за возгорания во время наземных испытаний и выявленных технических проблем парашютной системы.

Директор NASA Брайденстайн посетил штаб-квартиру SpaceX в Хоторне (штат Калифорния), где лично осмотрел производственные площадки компании. В рамках визита Брайденстайн и глава SpaceX Илон Маск пообщались с журналистами, ответив на некоторые вопросы о предстоящих запусках.

Джим Брайденстайн заявил, что запуск Crew Dragon с экипажем на борту запланирован на первый квартал 2020 года, однако сроки могут быть скорректированы, если это потребуется по соображениям безопасности.

«Мы не собираемся рисковать», — подчеркнул глава NASA.

Он добавил, что NASA также закупит места на борту российского корабля «Союз» для страховки от возможной задержки с запуском американской капсулы Crew Dragon.

Брайденстайн отметил, что успешный запуск Crew Dragon позволит достичь главной цели NASA — возобновлению «запуска американских астронавтов на американских ракетах с американской земли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов рассказал, что NASA начало переговоры с Роскосмосом о приобретении мест на кораблях «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС в 2020 году.

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