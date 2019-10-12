Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Американская компания Apple планирует запустить производство мобильных 5G-модемов для смартфонов iPhone к 2022 году. Об этом сообщает издание Fast Company со ссылкой на источники в отрасли.

В настоящее время мобильные модемы для смартфонов Apple производит компания Qualcomm. Она же в 2020 году предоставит Apple модем для первого iPhone с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

В 2017 году между Apple и Qualcomm разгорелся судебный спор, приведший к приостановке сотрудничества. Производитель смартфонов начал вести переговоры о поставках модемных чипов с Intel, однако они были свёрнуты после того, как Apple и Qualcomm удалось разрешить спор во внесудебном порядке.

После этого Intel отказалась от разработки мобильного 5G-модема, а специализированное подразделение Intel вместе с соответствующими патентами было выкуплено Apple.

По данным издания, Apple нацелена запустить производство 5G-модемов в 2020 году. Ожидается, что первый мобильный 5G-модем Apple будет выполнен в виде отдельного чипа, однако впоследствии он будет интегрирован в систему на кристалле (SoC) Apple Ax.

Отмечается, что Apple предстоит не только разработать процессор, но и пройти процедуру сертификации, а также тесты на соответствие требованиям федеральной комиссии США по связи (FCC). Поэтому более реалистичным представляется запуск производства не ранее 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Apple рассказали о соглашении с Intel, в раках которого в Apple перейдут около двух тысяч специалистов, занимающихся разработкой мобильных модемов. Также производитель смартфонов получил все патенты Intel (около 17 тыс. зарегистрированных заявок) в этой области. Общая сумма сделки составила около $1 млрд.

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