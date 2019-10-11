Пекин, , 21:08 — REGNUM В Китае с соблюдением режима полной секретности построена подводная лодка, неизвестного назначения, сообщает 11 октября издание Forbes.

По утверждению издания, сейчас загадочный подводный аппарат проходит испытания в море.

Несколько фотографий, полученных во время вывода подлодки из строительного ангара не дали почти никакой информации о её назначении.

У субмарины практически нет рубки, вместо неё видна лишь небольшая выпуклость.

Лодка меньше по размеру, чем обычные субмарины, но гораздо больше мини-субмарины. 50-метровый аппарат, по мнению экспертов, является беспилотником.

Кроме того, есть версия, что подлодка предназначена для тестирования каких-то новых технологий.

На данный момент известно только то, что после испытаний аппарат будет передан Военно-морским силам НОАК.

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