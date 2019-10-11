Симферополь, , 19:02 — REGNUM Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота, специализирующиеся на полётах с авианосцев, начали тренировки в Крыму на наземном авиационном испытательном тренировочном комплексе «НИТКА», сообщает 11 октября «Интерфакс».

Штаб Северного флота уточняет, что в Крым прибыли 17 лётчиков и три палубных истребителя модификаций МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Морские лётчики провели тренировки, «в ходе которых отрабатывали навыки взлета и посадки на палубу условного авианесущего крейсера».

«Выполнено 11 полётов, 37 пролётов над тренажером, имитирующим палубу авианосца, и 23 касания», — указано в пресс-релизе штаба Северного флота.

Подчёркивается, что «через некоторое время к тренировкам на испытательно-тренировочном комплексе приступят и лётчики 279-го корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота на палубных истребителях Су-33».

Напомним, комплекс «НИТКА» был построен для тренировок палубной авиации ВМФ СССР, которые начались в 1982 году. После 1991-го года и перехода в подчинение Украины специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца, был заброшен.

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