Волгодонск, Ростовская область, , 16:07 — REGNUM Специалисты волгодонского «Атоммаша» отгрузили два парогенератора для АЭС «Куданкулам» в Индии, сообщает 11 октября пресс-служба компании «АЭМ-технологии».

Парогенератор предназначен для выработки пара, обеспечивающего вращение турбины. Всего в реакторном отделении энергоблока их будет четыре. Вес уникального оборудования составляет 340 тонн.

Баржа с оборудованием направляется в Санкт-Петербург по Цимлянскому водохранилищу и пройдет Дону и Волге до Рыбинского водохранилища, затем через Онежское и Ладожское озера изделия доставят в порт Северной столицы. Общая протяженность маршрута составит около трёх тысяч километров.

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АЭС Куданкулам — атомная электростанция в Индии, расположенная на юге штата Тамилнад. Первые два блока электростанции уже работают на полную мощность, для двух других оборудование изготавливают российские предприятия.