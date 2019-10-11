Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Специалисты «Адмиралтейских верфей» завершили государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Испытания в Балтийском море проходили с 4 октября. Корабль успешно выполнил программу, в том числе запланированные погружения.

Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, таким образом, на предприятии подтвердили заявленные тактико-технические характеристики. В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка.

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Напомним, дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» была заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Заводские ходовые испытания корабль прошёл в августе-сентябре 2019 года.

АО «Адмиралтейские верфи» по госконтракту с Министерством обороны России построит шесть подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Ранее серия таких подлодок была построена и передана в состав Черноморского флота.

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