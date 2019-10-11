Париж, , 15:32 — REGNUM Автомобилестроительная корпорация Groupe Renault планирует выпустить новый электрический автомобиль, который может стать конкурентом Tesla Model 3 и Volkswagen ID3. Об этом заявил коммерческий директор подразделения электромобилей Renault Эммануэль Бувье в интервью Automotive News.

Сообщается, что новый электрокар будет больше, чем хэтчбек Zoe. По словам Бувье, модель может быть построена на общей платформе с Nissan и Mitsubishi говорит.

«Слишком рано говорить о том, что мы будем конкурировать с Tesla, но мы, очевидно, намерены охватить большую долю рынка», — добавил он.

Напомним, в планах французской компании увеличить к 2022 году линейку электромобилей до восьми моделей.

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