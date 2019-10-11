Сеул, , 15:26 — REGNUM Южная Корея планирует начать в 2019 году процесс разработки атомной подводной лодки водоизмещением 3 тысячи тонн. Она должна быть готова к 2031 году. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

ВМС Южной Кореи уже создали целевую группу для изучения потенциальных перспектив строительства атомных подводных лодок в рамках усилий по укреплению национальных сил ядерного сдерживания и повышения обороноспособности государства. По данному вопросу флот будет сотрудничать с министерством обороны и объединённым комитетом начальников штабов.

Южная Корея собиралась строить АПЛ ещё в 2003 году в рамках своей долгосрочной программы военного строительства, но приостановила проект примерно через год после того, как он был раскрыт в сообщении СМИ. Затем в 2017 году минобороны страны опять вернулось к этому вопросу, проведя исследование по поводу необходимости располагать подобным военным активом.

Ряд южнокорейских экспертов и законодателей призвали к разработке атомной подводной лодки собственного производства для противодействия угрозам не только со стороны Северной Кореи, но и со стороны других стран-соседей.

Некоторые эксперты предполагают, что военные могут решить разрабатывать новую 3000-тонную подводную лодку Chang Bo Go-III в варианте с ядерной силовой установкой.