Москва, , 15:09 — REGNUM Тройку самых популярных автобусов в России по итогам сентября 2019 года составляет продукция Павловского автобусного завода (ПАЗ). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, лидерами продаж по итогам первого осеннего месяца 2019 года в России стали автобусы ПАЗ-3204, ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234. Продажи ПАЗ-3204 составили 282 экземпляра, что на 2,5% меньше, чем в сентябре прошлого года. ПАЗ-3205 отстал ненамного — 273 проданных автобуса, что на 15% ниже прошлогодних продаж. А реализация ПАЗ-4234 составила всего 107 экземпляров, что однако выше на 29%, чем в 2018 году.

Стоит отметить, что в российской столице было приобретено за сентябрь 2019 года больше всех новых автобусов — 223 экземпляра, что в 3 раза выше, чем в прошлом году. Кроме того, большие закупки автобусов были сделаны в Краснодарском крае (114 ед.) и в Башкирии (83 ед.).

Напомним, что в России в сентябре 2019 года было продано 1 233 автобуса.

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